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美國休旅車和皮卡愈做愈大 停車不便讓消費者縮手

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉的電動皮卡車Cybertruck。美聯社
特斯拉的電動皮卡車Cybertruck。美聯社

對美國大型車的車主而言，物理空間限制令人頭疼。休旅車（SUV）和俗稱皮卡（pickup）的客貨兩用車體型愈來愈大，以至於很難停進某些車庫、停車場和公共停車格。

今日美國報導，當停車場經營業者開始對大型休旅車和皮卡加收費用時，車主買大車前可能必須三思而後行。

像雪佛蘭Suburban和福特Expedition休旅車，以及飛雅特克萊斯勒的Ram皮卡車，都是近年來體積愈來愈大的熱賣車款實例，考驗停車空間極限。

「消費者報告」汽車測試總監費舍爾（Jake Fisher）表示，「此趨勢正造成問題。很難操控和停放這些車輛」。

特斯拉的電動皮卡車Cybertruck為例。採用不鏽鋼車身的Cybertruck去年11月首次亮相，特斯拉執行長馬斯克表示，Cybertruck將在2021年下半年上市，是市場上最快和最高效的皮卡車。他後來說，這款車的商業需求已超出預期。

儘管如此，部分對Cybertruck感興趣的車迷擔心，沒有足夠空間停車。

美國賓州居民格里芬（Jime Griffin）近期已支付100美元（約台幣3000元）的可退還訂金預購Cybertruck，但看到網路討論該車的龐大體積後，不確定最後是否會購入。

格里芬說，「它（Cybertruck）很龐大，塞不下車庫。有些人買福特的Dodge Ram皮卡車 ，因為塞不下車庫，所以會停在室外。這裡的差別是Cybertruck是一輛電動汽車，需要插上電源。我不會花5萬、6萬美元或是7、8萬美元在一台車子上，然後還必須接一條延長線到車庫外」。

將車輛停放在車道或路邊，可能會受到天氣、蓄意破壞或竊盜等因素的潛在損害。

有部落客貼出模擬影片，顯示Cybertruck可能塞不進某些透天厝車庫後，馬斯克表示，可能縮小產品長度和寬度。特斯拉工程師也研究採用氣壓懸吊系統，讓車主停車時降低車身高度進入車庫。

休旅車 車主 特斯拉

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