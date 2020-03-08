新冠肺炎疫情擾亂 害這款豪華海鮮的身價大跌

受新冠肺炎疫情衝擊，原本只在特別場合才能見到的一項昂貴海鮮，逐漸成為撿便宜的消費者也能負擔的桌上佳餚。

美國龍蝦以往在亞洲慶祝農曆新年期間的買氣很旺，彭博資訊報導，近來美國龍蝦價格至少重摔至四年來最低，原因是新冠肺炎疫情擴散，導致裝運龍蝦的包機停飛亞洲，幾千磅原定銷往亞洲的龍蝦一下子湧入北美市場，也進一步打擊美國本地相關業者。這些企業先前已因美中貿易戰受創，包括中國大陸提高關稅，打擊這些美企的商品銷售。

緬因州龍蝦供應商The Lobster業主納迪歐表示，「這彷彿是致命一擊」，自1月底以來，香港的訂單從每周約1,000箱銳減至120箱；每箱龍蝦約33磅重。「我即將資遣多數員工。」

美國曾是中國大陸主要的的活龍蝦供應商，當時持續受惠於中國日益攀升的需求，這股需求來自人數持續增加的大陸中產階級。不過，自從中國在2018年對美國龍蝦加徵關稅後，大陸消費者遂轉向加拿大尋求更便宜的供應。

加拿大通常每周可派出九架裝運龍蝦的包機，龍蝦總重量達150萬磅，從加拿大新斯科細亞省運往南韓及中國大陸，從餐廳與市場到商務會議用餐和喜宴上都能見到龍蝦。

隨著中國在內的亞洲國家紛紛實施邊境管制措施以抑制肺炎疫情擴散，加拿大的產品開始轉而流入美國市場。市調機構Urner Barry海鮮市場記者庫歐索表示，這已拖累龍蝦價格下跌。

庫歐索也說，自1月20日以來，產自新英格蘭、重1.5磅的龍蝦價格大跌17%至8.1美元，為2016年同期以來最低水平。龍蝦價格往年在這個時期會上漲，因在主要的捕魚季來臨前，供應將逐漸吃緊。