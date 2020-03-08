G20財長承諾 將出手護經濟

G20各國財金首長6日承諾，將採取「適當」財政和金融措施，因應新冠肺炎疫情，保護經濟成長免受疫情衝擊。G20輪值主席國沙烏地阿拉伯發布聯合聲明表示，他們樂見各國推動多項措施和計畫支持經濟活動，「我們準備好採取進一步行動，包括財政和金融措施，適當地協助因應疫情，在現階段支持經濟活動，並維持金融系統的彈性。」

G7財長3日也曾承諾，將動用一切適當政策工具，在疫情爆發期間，達到有力穩定的經濟成長。三日後G20跟進，發布這份經過美國財政部發言人證實的聲明。

G20各國財長上月在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的會議上，要求各國監控新冠肺炎疫情，並表示他們準備好因應相關風險，6日公布的這份最新聲明，更具體提到財政和金融政策措施，「我們重申致力於使用所有可用的政策工具來實現強勁、可持續、平衡和包容性成長，並防範下行風險」。

另外，在連續數日淡化新冠肺炎疫情對經濟的潛在影響後，美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛終於坦承，美國政府可能需要推出一系列措施，保護美國經濟免受疫情衝擊。

但對於一些經濟學家倡議實施大規模激勵措施的建議，庫德洛表示，「我們不希望貿然就撒出3,000億至4,000億美元，讓每個美國人都背負1,000美元的帳單。」

庫德洛表示，政府可能幫助包括被迫居家隔離、無法上班的個人，還有小型企業及某些受疫情衝擊的公司，本周或許有進一步消息。知情人士透露，一個可能的選項是允許郵輪、航空和其他受創產業延後繳稅。川普卻在另一場合質問，財政刺激措施是否有必要，並再次敦促Fed進一步下調利率。