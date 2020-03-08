美元周貶2.2% 魅力銳減

美元6日對主要貨幣全面貶值，周線貶幅為四年來最大，反映聯準會（Fed）緊急降息觸動公債殖利率急遽下滑，已導致美元投資魅力銳減。

追蹤美元對一籃六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY），6日跌0.9%至95.951，盤中一度觸及95.711的近一年低點。

美元指數全周下挫2.2%，周線跌幅為2016年5月來最大。

華盛頓西聯環球商業匯款（Western Union）資深市場分析師馬寧波說：「美債殖利率出現歷史性跌幅，是壓倒美元的最後一根稻草，使美元從兩周前升抵的三年高峰回落。」

他認為，經濟不確定性瀰漫的速度跟新冠病毒傳播速度一樣快，將加重聯準會（Fed）本月中旬開會時進一步降利率的壓力，更讓美元欲振乏力。市場如今認為，Fed繼上周緊急降低2碼（0.5個百分點）後，本月17-18日集會時可望再降2碼。

歐元兌美元匯價周五挺升0.4%，攀抵1.1284美元的八個月高峰。美元兌日圓則貶值0.77%至105.35日圓，是逾六個月來最低。

至於美元後市展望，華爾街分析師看法分歧。加拿大帝國商業銀行（CIBC）和德意志銀行的策略師都認為，Fed降息還沒降完，美元還會繼續貶。

摩根大通與高盛的分析師則預測，新冠疫情在中國境外延燒，將助長避險買盤，進而推升美元。

歐洲央行（ECB）本周也將舉行決策會議，至於是否會加入其他央行之列，推出貨幣刺激政策，目前經濟學家看法也不一致。

彭博資訊調查顯示，約60％受訪者仍預測歐洲央行不會降低利率，至於支持經濟的另一個關鍵工具：購買債券等資產，多數人也認為不改變化，但部分人士則預測購買規模將翻倍。

也有人預測歐洲央行可能提供銀行更優惠的長期貸款條款。