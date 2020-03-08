葛林斯班：美長債恐現負殖利率

美國無分長短天期公債殖利率加速趕底之際，前聯準會（Fed）主席葛林斯班面對如此匪夷所思的跌勢，竟發落井下石的驚人之語：不只短債，就連美國30年期公債殖利率，也有可能會變為負值。

美國30年期公債殖利率上周五有如自由落體一般，盤中一度暴跌36個基點，跌到1.18%的歷史谷底。Fed上周為了設法遏制新冠肺炎疫情帶來的衝擊，自2008年危機以來首次緊急降息。而Fed採取行動的前一天，30年公債殖利率尚有1.72%。

投資人追捧美債，是因押注Fed降息空間大於其他主要央行，而殖利率因尚處正值，債券價格還有更大的上漲空間。債券價格和殖利率呈反向走勢。

葛林斯班1987至2006年間任Fed主席，周五當天正逢他94歲生日，他臨下班前接受彭博電話訪問時說：「甚至在病毒爆發之前，由於人的壽命愈來愈長，其間總會想辦法尋找看似穩當的證券來投資，30年期殖利率已出現非常顯著的下降。」「殖利率究竟會達到多低的水準，實際上沒有限制，即使零也不是限制。負殖利率是可能的。」

Fed眾所周知始終抗拒採取負利率的政策，但美國公債身為全球最大最流動市場而富吸引力的地位屹立不搖，這表示在強大需求之下，若干短天期債券的殖利率很可能率先跌到負值，幾周前這幾乎是不可思議的事。2年期債券殖利率周五一度跌到0.394%，是2014年10月來最低。

美國10年期公債殖利率則跌到歷史新低0.660%。

BMO資本市場利率策略師希爾說：「即使Fed聯邦資金利率實質利率目標仍呈正值，2年、5年、甚至10年殖利率不無可能呈現負值。」

宏利資產管理公司資深固定收益交易員羅利吉歐說：「不論價格，美國公債市場都這麼有吸引力，原因在於流動性和市場的深度。短天期債保持正殖利率的壓力很大。」

美債殖利率這波崩跌下來，美國長債今年以來回報率已逾17%，就連美股20年來也只有五年出現如此漲幅。

富達國際投資主管安內利說：「美債再度證實自己是市場主要保單的角色。美債在固定收益中表現傲視群倫。」