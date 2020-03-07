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馬斯克說「為疫情而恐慌很蠢」 矽谷其他人可不這麼說

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

財經網站MarketWatch報導，特斯拉執行長馬斯克時隔一天才在推特上發文，批評人們不該對持續擴散的新冠肺炎疫情感到恐慌。馬斯克的推文已吸引逾122萬人按讚，超過25萬人轉傳。

此前有一封電子郵件寄給特斯拉，詢問該公司是否有應對新冠肺炎疫情的任何措施，或是安排在家工作的方案，但特斯拉並未馬上回應。根據最近呈交給主管機關的資料，特斯拉共有48,016名全職員工。

矽谷各公司紛紛要求或允許員工在家工作，原因是新冠肺炎疫情引發的風險。蘋果公司周五已要求矽谷總部的員工盡可能在家工作。在投資人擔憂病毒疫情可能衝擊經濟活動之際，美國股市本周再度以混亂作收。不少全球性的大型活動盛事已宣布停辦，最新取消的活動是，原訂3月13日至3月22日於美國德州奧斯汀舉行的大型音樂節SXSW。

加州州長本周已宣布加州進入緊急狀態，以控制疫情。截至周五為止，加州確診案例達60人，並出現死亡首例。全球確診人數周五已突破10萬人大關。

新冠肺炎疫情對特斯拉而言會是個「逆風」，原因是該公司的擴張計畫多半仰賴中國大陸市場的需求，以及寄望於上海新設廠房的表現。

特斯拉股價本周收漲5.3%，優於標普500指數的0.6%周漲幅。特斯拉過去12個月來飆漲155%，也優於美股大盤同期間的7%漲幅。

馬斯克在推特上說：「為疫情而恐慌很蠢」
馬斯克在推特上說：「為疫情而恐慌很蠢」

新冠肺炎 COVID-19 特斯拉 馬斯克 矽谷

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