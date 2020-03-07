美股大起大落後守住周線漲幅 別指望道瓊小跌預告反彈

美國股市周五臨收盤最後一個小時大幅反彈，由盤中4%跌幅收斂一半，一周大起大落之後仍保住漲幅。不過隨新冠肺炎疫情蔓延打擊美國公債殖利率和國際油價，美股也將持續受壓。

道瓊工業指數周五收跌256.50點收25,864.78點，開盤一度重挫逾890點，本周下來仍漲1.8%。標普500指數和那斯達克綜合指數周五各跌1.7%和1.9%，周線也保住漲勢。

有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）周五上升至42點，創下九年來最高。在避險需求大增、市場預期聯準會（Fed）還會再度降息的預期心理下，美債大漲，10年期公債殖利率收在歷史新低0.709%。黃金期貨本周大漲6.8%收在每英兩1,670美元。

布蘭特原油期貨周五崩跌9.4%，創下逾十年來最大跌幅，更加劇美股震盪。石油輸出國組織（OPEC）未能說服俄羅斯配合擴大減產以拉抬油價。

嘉信理財（Charles Schwab）首席投資策略師桑德斯指出，聯準會（Fed）本周緊急降息0.5個百分點，無助於穩定市場震盪局面，可見疫情對經濟的衝擊不是央行所能應付得來的。

桑德斯說：「Fed降息1碼甚至2碼，疫苗不會因此製造出來。降息無法阻止民眾取消旅行。」

周五公布的2月就業數字優於預期，但對美股影響不大，因為大部分企業是在美國疫情上升前回報員工人數。投資專家說，各界關注接下來疫情對觀光業就業的影響。

美股看空的指標之一SPDR標普 ETF賣空比率本周達到7.4%，是近五年來最高水準，放空標普500指數的金額大約200億美元，規模逼近歷史新高。

Miller Tabak證券策略師馬雷指出，「在美股大舉反彈之前，至少將重測上周低點。考量本周整個市場狀況，美股接下來還會繼續走弱。」