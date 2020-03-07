力阻新冠病毒傳播 Fed下令隔離從亞洲收來的美鈔
新冠肺炎疫情迅速蔓延，美國當局也上緊發條加強防疫，如今下令隔離檢疫的不只是人，還包括實體鈔票。
巴隆周刊（Barron's）報導，根據路透和華爾街日報引述央行消息人士的說法，美國聯準會（Fed）轄下的區域銀行，即日起已開始把從亞洲收到的現鈔分開放，至少先「隔離」個七到十天，以協助防止新冠病毒傳播。之後，這些鈔票會經過消毒處理，然後再存放。
美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，新冠病毒據信主要是透過「人傳人」的方式傳染，但也有可能藉由碰觸感染病毒者曾摸過的物體、再摸臉或揉眼而中鏢。
目前為止，全球新冠肺炎疫情確診病例已超過10萬人，美國境內病例也與日俱增。
世界衛生組織（WHO）也已對實體鈔票可能成為病毒傳播媒介的風險示警，並建議儘可能使用感應式支付方式。
若消費大眾採納這項建議，可能嘉惠新一代感應式信用卡業者如威士卡和萬事達卡，以及行動支付服務如蘋果Apple Pay、PayPal的Venmo和Square的Cash。
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