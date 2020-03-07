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盤中一度重挫近900點 道瓊尾盤強拉收跌256點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美股交易如雲霄飛車，6日下跌結束華爾街本周的動盪交易。 歐新社
美股交易如雲霄飛車，6日下跌結束華爾街本周的動盪交易。 歐新社

美股6日下跌，結束本周華爾街的動盪交易。

道瓊工業平均指數在最後10分鐘內縮減跌幅，最終僅下跌256.5點或0.98%收2萬5864.78點，盤中一度大跌894.66點。史坦普500指數下跌51.57點或1.71%收2972.37點。那斯達克綜合指數下跌162.98點1.87%收8575.62點。

華爾街本周交易如雲霄飛車，道指在三天內兩次上漲1000點以上。全周道指上揚1.7%，史指和那指分別上揚0.6%和0.1%。三大股指仍處於修正區內。

股指下跌主因指標10年期美國國債殖利率首次跌破0.7%。由於擔心新型冠狀病毒會破壞全球供應鏈並使經濟陷入衰退，投資人繼續尋求更安全的資產。另一個避險資產黃金則創下2011年以來最佳單周漲幅。

即使就業報告數字可觀，市場仍然承壓。美國經濟在2月新增27.3萬個工作崗位，超過上月17.5萬個新就業崗位的預期。失業率也回落至3.5%，達到50多年來的最低水平。

摩根史坦利投資管理公司資深投資經理史利蒙(Andrew Slimmon)表示：「周五市場表現向來不佳，因為我們都預計周末情況往往會惡化。」

能源是表現最差的類股，下跌6%，原因是OPEC盟國拒絕進一步減產，油價暴跌逾10%，跌至多年低點。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，白宮正在考慮採取「針對性措施」以抵銷新冠疫情爆發對航空業的負面影響。聯合航空上漲0.99%，而達美航空上漲1.96%。

德意志銀行首席股票策略師查達(Binky Chadha)在報告中表示：「史指的跌幅還可能會更進一步擴大。」「就時間而言，至今僅有兩周，現在要宣布跌勢結束還為時過早。」

隨著全球新冠病毒感染病例超過10萬例，全球至少3383例死亡，不斷擴大的健康危機讓投資人備感焦慮。在美國，至少有12人死於該疾病。加州宣布進入緊急狀態，而紐約的感染數量達到33例。

川普總統6日簽署了一項耗資83億元的龐大支出法案，以協助開展預防工作和研究，以迅速生產針對此致命疾病的疫苗。

在聯準會宣布將基準利率意外調降50個基點之後，本周國債殖利率出現大幅下跌。

華爾街 白宮 德意志銀行

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