美股道瓊早盤續挫819點 三大指數各跌3%

新冠肺炎疫情延燒，全球確診病例突破10萬大關，加上美國10年期公債殖利率再創新低，加深全球經濟展望憂慮，即使美國2月新增就業人數超出預期，也無法沖淡市場悲觀氣氛。美國股市6日早盤大跌，三大指數跌幅各約3%，延續前市的跌勢。

道瓊工業指數6日早盤暴跌819點，跌幅達3.14%。標普500指數和那斯達克綜合指數分別下挫3.4%和3%。

美股跌勢不休，連美國經濟傳來好消息，也利多不漲。勞工部6日公布，美國2月非農業就業人口激增27.3萬人，遠超過市場預估的17.5萬人，與元月修正後的27.3萬人持平，且失業率降回3.5%，平逾50年來最低水準。

但高盛公司指出，2月就業報告是根據更早的調查編製，因此「無法顯示新冠疫情對企業聘僱的影響」。

6日美股續挫的同時，美國10年期公債殖利率破天荒跌到0.7%以下，再創新低，也助長經濟疑慮，並促使更多資金遁入安全避風港。