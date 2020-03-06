美國2月就業報告雖強 Fed是否再降息仍看疫情

美國2月就業報告超強，非農業就業人數激增，遠超過預估，且之前兩個月的就業人數也大幅上修，顯示就業市場超強，薪資穩健上升，為第1季經濟成長釋放出好兆頭。不過由於就業數據是以2月中旬的調查為基礎，因此聯準會（Fed）3月中旬會議是否再度降息須看肺炎疫情發展。

就業報告各項主要數據如下：

1.非農業就業人口激增27.3萬人，大幅超過市場預估的17.5萬人，與元月修正後的27.3萬人持平；元月及去年12月就業人數也共大幅上修達8.5萬人。

2.平均時薪月升0.3%，符合市場預估，比元月的0.2%強；時薪年升3.0%，符合預期，但比元月的3.1%稍遜；平均每周工時為34.4小時，比元月及市場預估的34.3小時略高。

3.失業率為3.5%，比市場預期及元月時的3.6%微降；勞動參與率維持63.4%的高水準，表示美國民眾重新進入職場的意願仍高，也顯示失業率下降為貨真價實。

4.不過低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從6.9%進一步上升到7.0%，顯示臨時性就業人數相對增加。

經濟學者指出，元月及2月就業數據均強，顯示美國今年初景氣良好；但勞工部在蒐集相關數據時新冠肺炎疫情尚未擴散，因此經濟展望仍存在不確定性。Fed本周已緊急降息2碼，因此單單看就業數據，3月17-18日會議再度降息的機率並不高，但肺炎疫情發展才是影響Fed決策的最重要因素。