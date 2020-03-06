這名神準策略師鐵口：美股標普500指數可能跌入熊市

一名精準預測美國股市去年會飆漲的策略師表示，目前美股因新冠肺炎而產生的跌勢，可能才進行到一半，因此標普500指數很可能跌入熊市。

德意志銀行包括Binky Chadha在內的策略師在最新報告中表示，他們認為這波跌勢至少會讓美股比上波高點低15%至20%，大約會在第2季的某個時間觸底，代表目前標普500指數的跌勢還會繼續，該指數現在比2月中時的高點下跌逾10%。

許多投資人把指數跌幅達到20%以上定義為股市跌入熊市。

他們說：「短短兩周時間就宣布這波跌勢已經結束，實在言之過早；股市尚未反映任何因為預期經濟活動放緩而導致的總體經濟和獲利成長下滑。」

Chadha成功預言了美股2019年的飆漲。他去年為標普500指數設定了3,250點的目標，結果年底收在3,231點。

新冠肺炎疫情近幾周來不斷升級，已造成了全球股市暴跌，促使美國聯準會（Fed）緊急降息，其他國家央行也推出寬鬆措施。標普500指數昨（5）日大跌超過3%，收在3,023.94點。

在德銀預期的最壞情境下，這場疫情將導致經濟衰退，且標普500指數要比上回高點暴跌約30%才會觸底。不過，該行仍然預測這場疫情對經濟成長的衝擊只是暫時的，標普500指數年底前仍將回升到3,250點。