俄羅斯抗拒擴大減產 國際油價重挫4.5%

國際油價6日盤中重挫約4.5%，主因為俄羅斯抗拒石油輸出國組織（OPEC）提出的擴大減產議案。

布蘭特原油5月份期貨跌4.4%，報每桶47.78美元；西德州4月期貨也大跌4.5%，報每桶43.85美元。

OPEC已經先於5日同意將現行減產協定的效期從3月底延長到今年底，且4-6月期間每日再擴大減產150萬桶，但條件是俄羅斯等夥伴國也參與擴大減產。6日雙方將召開會議做成最終決定。

彭博資訊報導，消息人士指出，俄羅斯能源部長洛瓦克6日抵達會場時表示，俄羅斯同意將現行減產協定延長到6月底止，到時候再考慮是否要擴大減產。