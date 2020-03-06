加國能源業一個月走兩大金主 連巴菲特也抽身

當地媒體報導，面對加拿大持續數周的鐵路大罷工，以及油氣市場供給過剩，「股神」巴菲特的波克夏公司打算撤出魁北克一項全球液化天然氣（LNG）開發項目。

加拿大魁北克省薩格奈（Saguenay）副市長Michel Potvin表示，波克夏公司原先計劃拿出40億加幣（30億美元），投資GNL Québec在距離蒙特婁（Montreal）290英里外的液化天然氣廠建案。

但La Presse和國營廣播台Radio-Canada報導，波克夏正在抽手。波克夏對此不予置評，GNL Québec發言人拒絕透露波克夏在這個開發項目中的角色，但表示數個月商談下來，層出不窮的抗議活動以及能源項目面臨的挑戰，已經讓一位「重要」的投資人感到灰心。

這將是不到兩周內撤離加拿大能源業的第二件重大投資案，政治不確定因素成為眾矢之的。加拿大礦商Teck上個月退出亞伯達省（Alberta）具爭議性的油砂礦開採計畫，便指責當局權衡資源開發和氣候變遷時，缺乏明確框架。

再加上新冠肺炎疫情爆發，導致需求前景黯淡，國際油氣市場對投資人的吸引力減退。全球數批LNG出貨遭取消，美國能源生產者的股價和公司債挫跌。供過於求的情況也將加劇，彭博新能源（BloombergNEF）估計，去年7,100萬公噸的油氣供應遭制裁，但預計將在2023至2026年間恢復供應。