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什麼TGIF？投資人現在每逢周五就皮皮剉

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美股道瓊指數6日是否會寫下一連七個周五收黑的紀錄，市場屏息以待。路透
美股道瓊指數6日是否會寫下一連七個周五收黑的紀錄，市場屏息以待。路透

對華爾街投資人而言，「謝天謝地，星期五來啦」（TGIF）這句話已難說出口，因為美國股市近來劇烈震盪，道瓊工業指數過去五個星期五之中，有八個是跌的，若是6日又續挫，將創下14年來逢周五就跌的最長連跌紀錄。

財經新聞網站MarketWatch報導，最近投資人總是以戒慎恐懼的心情，迎接周五這個交易日，因為新冠肺炎疫情的最新消息使市況變化難測。

道瓊工業指數若是6日收跌，將寫下一連七個周五都收黑的紀錄。道瓊市場資料顯示，上一回美股在周五連連走衰運，是在止於2006年7月的那一段時期，當時創下連續八個周五都走跌的最長紀錄。

National Securities首席市場策略師Art Hogan說：「星期五已變成一周之中最可令人望而生畏的交易日，因為我們知道，爆出更多壞消息的機率很高，從股價波動就明顯看得出來。」

新冠肺炎疫情打擊供應鏈和消費者需求，進而影響經濟展望，但經濟學家和投資人卻難以用模型來估測這個影響因素。而且，每到周末，中國境外確診病例增加幅度往往更大，各國政府防堵疫情擴散的新措施也頻傳，都觸動投資人敏感神經。

即使在之前市場對新冠疫情的焦慮尚未升到高峰時，道瓊指數每逢周五走勢也顯得欲振乏力。今年年初以來，總計已度過九個周五，其間道瓊指數在八個周五收黑，日期和跌幅如下：

1月3日跌0.81%

1月10日跌0.46%

1月17日漲0.17%

1月24日跌0.58%

1月31日跌2.09%

2月7日跌0.94%

2月14日跌0.09%

2月21日跌0.78%

2月28日跌1.39%

至於3月6日呢？拭目以待。

6日觀盤重點是美國2月非農就業報告，投資人將從中找尋新冠肺炎疫情是否影響美國就業市場的初步跡象。儘管疫情影響應該還不會反映在6日公布的2月非農就業報告上，但若就業人數成長步調大幅減緩，華爾街可能又迎來又一個淒風苦雨的周五。

MarketWatch訪調經濟學家預期，上月美國新增就業人數可達16.5萬人，增幅比1月的22.5萬人趨緩。

疫情 新冠肺炎

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