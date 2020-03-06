疫情造英雄？新冠病毒捧紅這些股票

金融時報報導，新型冠狀病毒疫情持續延燒，全球各地消費者爭先恐後搜購日常生活必需品準備在家抗疫，使罐頭濃湯、消毒水和電動遊戲製造公司的股價飆漲，在大盤下挫之際異軍突起。

彭博數據顯示，在股市賣壓狂湧的同時，金寶湯公司（Campbell Soup） 卻享有20年來最猛的股價漲勢。自2月19日股市觸頂以來，金寶湯股價已飆漲11%，單是4日一天就暴漲10%，與同日大盤下挫11%走勢南轅北轍。

同時期，連鎖超市業者Kroger股價漲13%，清潔劑和殺菌紙巾製造商高樂氏（Clorox）股價勁揚7%，電動遊戲發行商藝電（Electronic Arts）股價也在市場一片殺聲隆隆中站穩陣腳，仍守住0.4%的漲幅。

這些公司從事不同的行業，股價表現都相對突出，反映一個共通點：投資人預期他們近期內可望「因疫得福」，受惠於民眾大肆採買物資準備在家抗疫的消費行為。

摩根大通分析師在研究報告中寫道，新冠疫情促使「消費者囤積罐頭湯，也更常在家開伙」。

Leuthold集團首席市場策略師Jim Paulsen說，民眾大買家用品和電玩遊戲，以備萬一自己必須隔離之需，這說明了為何他們把賣場貨架上的商品掃購一空。「如果疫情變得實在很糟，最起碼孩子還有湯可喝。」

最近這波股市動盪造就了一些贏家，除了上述公司外，吉利德（Gilead） 和輝瑞（Pfizer）股價也挺升，因為投資人預期他們會協助開發出疫苗。投資資金遁入金市避險，使金礦業者股價隨著金價勁揚而水漲船高。

然而，因新冠疫情升溫而急漲的股票，日後也可能隨疫情降溫而回跌。

紐約避險基金ValueWorks投資長Charles Lemonides說：「金寶湯面臨的結構性挑戰仍會回來糾纏他們和投資人。民眾喝湯的量可能恢復平常。」