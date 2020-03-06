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「股神」巴菲特失算 航空股持股三周內縮水近30億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
WSJ報導，航空股在過去幾周因新肺炎疫情的緣故遭道拋售，使巴菲特的投資損失近30億美元。美聯社
WSJ報導，航空股在過去幾周因新肺炎疫情的緣故遭道拋售，使巴菲特的投資損失近30億美元。美聯社

顯然連「股神」巴菲特也難逃新冠病毒的「魔爪」！巴菲特執掌的波克夏公司，對美國四家航空公司的投資受新冠肺炎疫情重創，幾周內帳面損失就逼近30億美元（約新台幣900億元）。

華爾街日報（WSJ）報導，航空股在過去幾周因新肺炎疫情遭大舉拋售，美國全球航空股指數股票型基金（Jets ETF）在2月12日起的15個交易日中，有14個交易日收黑，累計跌幅達32.1%。相較下，道瓊運輸類股指數和道瓊工業指數的同期跌幅分別是18.1%和11.6%。

根據波克夏公司呈交給美國證管會（SEC）的文件，截至去年12月31日為止，波克夏公司持有7,091萬股達美航空的股票，為該公司第一大股東。

根據市調機構FactSet，波克夏還持有美國航空、西南航空以及聯合航空的股票，分別持有4,250萬股、5,365萬股及2,194萬股，同時是這三家航空公司的第二大股東。

從2月12日起的15個交易日期間，美國航空、達美、西南以及聯合的股價也同步重挫，跌幅分別是14.4%、14.5%、13.2%及30.6%。

若波克夏公司自去年底以來未曾調整這四家公司的持股比重，那麼自2月12日以來，波克夏對這四家航空公司的投資價值可能已縮水約30.2億美元。

波克夏 新冠肺炎 疫情

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