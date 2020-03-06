美股劇烈擺盪 是頭部到了還是底部近了？

近日來美國股市暴漲暴跌，投資人有如坐上翹翹板，心情七上八下。分析師認為，股市行情大幅擺盪，通常顯示行情觸及頭部，或是底部。問題是，究竟是觸頂還是落底呢？

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）說，分析道瓊工業指數ETF長期線圖可知，相對於長期趨勢線，美股此刻的價位已「懸在半空中」，而相對強弱指標（RSI）以月線來看，尚未出現「超賣」訊號。

他表示，從基本面來看，美股與歷史估值相比，已顯得被高估；但若與美國10年期公債殖利率（現在已掉到1%左右）相比，則顯得大幅低估。

那到底該怎麼看？

艾羅拉說，市場後續如何發展，無人能逆料，尤其在新冠肺炎疫情展望仍不明的此刻。但根據上述分析，艾羅拉有把握斷定美股此刻正位於頭部，而且要到很久以後，才可能重返先前所見的高點。

然而，美國聯準會（Fed）調降利率，又開始大印鈔票，可能使情況改觀。

這是因為在Fed緊急降息0.5個百分點後，美國10年期公債殖利率如今已降到1%左右。他說，公債殖利率1%，相當於股票本益比 (P/E)100倍。相形之下，美股本益比目前約20倍，顯得相對便宜，甚至可能非常划算。

再者，美國新冠疫情升溫，Fed看來仍會進一步降低利率提振經濟、再印更多鈔票。這些貨幣寬鬆行動只會進一步強化股票的投資吸引力。

艾羅拉說，投資人應避免以「二分法」來思考：以為股市今後不是一飛沖天，就是墜落在地；此刻不是該卯足全力買進，就是該一口氣出清所有的持股。

他的建議是，投資人別因市場行情瘋狂擺盪而隨波逐流，亂了方寸，而應接受市況動盪是不可免的現實，並聚焦於讓自己的投資組合不論發生何事都能立於不敗之地——把握短線獲利機會，並趁行情劇烈波動時調節持股，汰弱留強，保護長期投資組合。