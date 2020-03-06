SpaceX載客上國際太空站 票價恐達數千萬美元

美國太空探索科技公司SpaceX今天宣布一項新的合作計畫，打算於2021年載送3名觀光客上國際太空站（ISS），這將是時隔10幾年來再度展開的私人太空旅行。

企業家馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司與美國私人太空站製造商Axiom Space簽署合約，預計在2021年下半年，讓觀光客在一名指揮官陪同下，搭乘太空艙「飛龍號」（Crew Dragon）進入太空。

Axiom Space執行長薩夫雷迪尼（MichaelSuffredini）表示，這趟航程「代表朝向普遍及例行性飛往太空邁進的一道分水嶺」，但他並未透露旅程要價多少。

這趟旅程將由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭驅動。法新社提到，光發射火箭的費用就要6000萬美元（約新台幣18億元），加上建造新的太空艙費用，整項計畫造價可能超過1億美元。

如此一來，每張票的價格可能高達數千萬美元。

目前有8名太空觀光客曾透過「征服太空之旅公司」（Space Adventures）、藉著俄羅斯「聯合號」（Soyuz）火箭造訪國際太空站。