疫情重災區 華州企業要遠距上、矽谷很快跟進

華盛頓州的一些大企業正告訴員工改用遠距上班以盡可能地減少新型冠狀病毒傳播，該政策可能很快會擴展到矽谷。

微軟已告訴華盛頓州Puget Sound地區和舊金山灣區的員工3月25日之前在家辦公，而Alphabet Inc.則建議華盛頓州員工如果可能的話，盡量在家工作。

一位知情人士表示，谷歌在諮詢公共衛生官員後做出上述決定。在家工作要求目前不適用於該公司在矽谷的總部和衛星辦公室。

亞馬遜的美國發言人指出，該公司在西雅圖區擁有5萬名員工，「建議在本月底前能夠在家工作」。

臉書發言人說，該公司已告訴西雅圖的數千名員工「如果擔心健康問題，可以在家工作」。其中包括那些免疫力低下或與同住者有此問題者、懷孕者與接觸過新冠病毒患者的任何人，以及因學校停課而無法照顧孩子、帶孩子放學回家的人。

華盛頓州的衛生官員說，至少有70人對該新型冠狀病毒呈現陽性反應，並且至少有10人死亡。該州擁有全美最嚴重的病例。

科技公司決定將成千上萬的工人轉移到遠距辦公，可能會導致其他產業起而效仿。科技業往往具有更好的條件來處理這種安排，因為它擁有有效地進行虛擬溝通和協作的基礎架構和技術。的確，許多科技公司都在採使電話會議，而包括谷歌、Adobe Inc.和Workday Inc.在內的許多公司都將會議轉移到線上進行。

匿名的專業網站Blind上周進行的一項調查顯示，大約76%的亞馬遜員工和30%的谷歌員工在家工作，該網站擁有超過320萬名經過職場電子郵件驗證的專業人員。