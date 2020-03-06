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盧比和印股暴跌 印度央行接管Yes Bank增添市場變數

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
Yes Bank倒閉對市場的影響深遠。路透
Yes Bank倒閉對市場的影響深遠。路透

Yes Bank籌資失敗，遭到印度央行接管，印度盧比跌向紀錄谷底，股市重挫，在新冠肺炎疫情環伺下多添一樁利空。

標普BSE Sensex指數在孟買一度下跌3.8％，至37,011.09點，陷入修正。盧比一度下跌1.1％，朝向2018年創下的歷史新低74.4825。

「Yes Bank倒閉對市場的影響深遠，Sensex、Nifty指數均大幅下跌，盧比貶值，信用市場進一步凍結並更加缺乏流動性。」Zephyr Financial在報告中說。「投資人可能會尋求避險，湧入政府債券。」

印度央行制定救助計畫之際，也嚴格限制Yes Bank的營運。知情人士周四

透露，根據一份政府支持的提案，印度最大的銀行印度國家銀行將帶領一個

財團，向Yes Bank注入新的資本。

Yes Bank股價最深暴跌40％，印度國家銀行下跌6％。基準10年期政府債券殖

利率下降9個基點，至6.15％。

IIFL證券研究主管 Abhimanyu Sofat 說：「投資人轉避風險，股災可能衝擊較小的銀行和非銀行的金融股。印度央行能否儘速敲定紓困計畫，是大關竹鍵，管制其業務只會增加不確定性。 」

印度 新冠肺炎 疫情

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