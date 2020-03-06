美股標普期指隨日韓股再跌 長債殖利率又創新低
本周美股前四個交易日呈現一天大漲一天大跌巨大波動，今天美股又會如何？標普期指由紅翻黑，目前下跌1%，預示美股今會再跌。日本東證指數下跌3％，韓國Kospi指數也跌2.3%。上海、香港和澳洲股市目前也都是下挫行情。
各國公債市場漲勢齊發，為股票市場增添更多不安預期。美國30年公債殖利率首次跌至1.5%以下，10年期公債在歷史新低0.82%。澳洲2030年到期債券的殖利率跌破0.7%。中國大陸10年期國債殖利率跌至2002年以來的最低水準。
韓元下跌約0.9%。在岸人民幣下跌0.2%。日圓匯率升至9月份以來的最高水平，澳幣下滑。西德州中級原油下跌超過0.7%。
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