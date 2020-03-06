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德銀下修蘋果股價目標 但看好供應鏈問題本月可望緩解

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果上海門市日前重開，工作人員為來客測量體溫。 路透
蘋果上海門市日前重開，工作人員為來客測量體溫。 路透

德銀證券分析師說，中國大陸新冠肺炎疫情估計對蘋果營收的衝擊接近50億美元，不過跡象顯示下個月供應鏈問題可望緩解。

德銀周四（5日）發表的分析報告調降對蘋果本季的財測，先前營收估為651億美元，每股盈餘2.99美元，現在降低為604億美元，每股盈餘2.69美元。調降的理由在於本季新冠肺炎在中國大陸全境擴散導到蘋果生產作業停擺，銷售也因門市暫時關閉數周受到嚴重影響。

根據蘋果主要代工廠鴻海的最新報告，疫情對生產的不良影響在三月逐漸減少。德銀分析師指出，從鴻海傳來的正面消息來看，德銀相信本月產能可以逐漸帶上來，減輕供應鏈緊張狀態。

至於對蘋果股票的建議仍維持「持有」評級，不過目標價由先前305美元調低到295美元。

蘋果股價周四（5日）收盤下跌3.2%報292.92美元。盤後交易仍微跌0.1%。

新冠肺炎 疫情

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