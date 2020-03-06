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經濟解析／美股為何瘋狂大漲大跌 你問我我問誰？

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國德州奧斯汀一家販售CM-6M防護面罩的業者，正在處理因新冠肺炎疫情而爆增的訂單。 路透
美國德州奧斯汀一家販售CM-6M防護面罩的業者，正在處理因新冠肺炎疫情而爆增的訂單。 路透

隨著新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區，特別是在歐洲和美國廣為擴散之後，美國股市波動之巨大，連股票專家都要說：「這表示我們也不知道發生了什麼事！」

這一周到目前，先是因為聯準會（Fed）主席鮑爾的聲明讓大家安心，接著卻由聯準會突然降息解讀出前景悲觀，然後又對政府的防疫宣示感到樂觀，但隨即又發現政府做不到所宣示的。這時看到憂喜參半的Fed褐皮書，幸好不反華爾街的拜登傳出在民主黨總統初選「超級星期二」中勝出……

對投資人和分析師來說，對市場有某種觀點的著墨都還沒乾，盤勢已經驟變，別說預測六個月或一年股票的表現，明天要變成什麼樣子都不知道。

投資諮詢公司AlphaSimplex的Kathryn Kaminski說：「當你看到一天漲4.5%接著又一天跌2%，這表示什麼？」只能回答「這表示我們不知道怎麼回事。」

如此的激烈震盪寫下新紀錄。代表市場恐慌指數的VIX如今已經連續六個期間維持在30以上，創2011年以來最長。而且比新興市場還高的情況也是2011年以來之最。

周一到周四的四個交易日，呈現漲、跌、漲、跌。期間標普500有9個交易時段，其中3個漲跌幅度在4%，4個在3%。根據彭博資訊的資料，八日平均標普高低差亦為2011年來最大。

是不是該在跌時進場？Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli認為，以目前的情況，很難說。「要等更能明確評估疫情會否導致經濟衰退或是成長巨大減緩，以及參考債市走向。現在判定還太早。」

Cantor Fitagerald則是建議投資人可利用聯準會舉措利多帶動上漲時出脫持股。摩根大通認為疫情管控可望成功，現在可以危機入市。不過彭博行業研究分析師Gina Martin Adams指出殖利率利差擴大，這對股票不利。德意志銀行預期拋售仍將持續。

德意志銀行分析師指出，當前波動來到歷史高點，平均需要6到7周來平復。標普還要再多4到5個月才能回補損失。美股最糟的情況將會是從最近的高點下跌30%。

疫情 標普 聯準會

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