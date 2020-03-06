快訊

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣 店家稱：無奈

確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

超微CEO蘇姿丰看好營收成長20% 供應鏈正回復正常

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蘇姿丰信心滿滿地說： 「我們比起五年前更強，商機更大。」美聯社
蘇姿丰信心滿滿地說： 「我們比起五年前更強，商機更大。」美聯社

超微公司（AMD）執行長蘇姿丰預測，超微長期營收成長幅度將達到20%，獲利能力也增強。

蘇姿丰在聖塔克拉拉總部的法說會上表示，扣掉製造成本的毛利率將超過50%。超微並未更新對近期營收18億美元加減5,000萬美元的預測。超微已預測，2020年營收將成長28%至30%。

超微和其他晶片業者一樣，也面臨中國大陸因疫情影響供應的問題。超微表示，大陸消費者需求減弱，但其他地區還可以，而供應鏈回復正常運作已有進展。

蘇姿丰信心滿滿地說： 「我們比起五年前更強，商機更大。」

超微周四盤後股價大漲3%，這支股票2015年底收2.87美元，周四收盤為48.11美元，過去一年來股價翻倍，也是2019年表現最佳的成份股。

疫情

延伸閱讀

全民權證／祥碩翻多 押價平

看好汰舊換新商機 Gogoro與傳統機車行合作設推廣站

台積攜手博通 5奈米大突破

將新冠肺炎「政治化」？川普批民主黨：利用騙局來傷害我

相關新聞

經濟解析／美股為何瘋狂大漲大跌 你問我我問誰？

隨著新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區，特別是在歐洲和美國廣為擴散之後，美國股市波動之巨大，連股票專家都要說：「這表示我們也...

新冠肺炎陰影釀災 美股道瓊指數收盤狂跌近千點

華爾街股市今天再度賣壓沉重，恢復下探趨勢，道瓊指數收盤重挫近千點，金融市場憂心2019年新冠狀病毒疾病（COVID-19，...

新冠肺炎延燒 歐洲3大股市收盤跌幅逾1.5%

歐洲3大股市今天收黑，跌幅均超過1.5%，肇因於投資人把焦點集中在武漢肺炎在中國以外地區的快速擴散，以及疫情對航空業營運...

IMF：疫情擴散 全球經濟成長慢 前景轉趨黯淡

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，新冠肺炎疫情擴散，已使全球成長轉強的希望破滅，拖累成長步調放緩至金融危機以來最慢，且前景「轉趨黯淡」；她指出，今年全球成長率將低於去年的百分之二點九，幾周後將公布下修的成長預測。

新冠肺炎疫情蔓延 視訊軟體業者受惠大

新冠肺炎疫情蔓延，帶動視訊會議軟體服務公司Zoom的營收與用戶人數同步激增，成為少數受惠於疫情的業者。

美企放無薪假 恐擴大貧富差距

隨著愈來愈多美國企業正對新冠肺炎疫情可能衝擊業績提出預警，美國勞工也正面臨雙重衝擊，一是無薪假或隔離導致工資損失，二是美國社會福利制度可能在危機時期崩壞。經濟學家擔心，企業實施的隔離措施，將抑制支撐經濟的消費支出，且擴大貧富差距。

亞洲抗疫 編列380億美元

為應對新冠肺炎疫情，亞洲各國政府已承諾或考慮編列預算，以發放現金、減稅或補貼等方式緩解疫情衝擊，總規模已逾380億美元，且料將繼續擴大。

美債殖利率轉負 機率低

美國10年期公債殖利率3日破天荒跌破1%後，華爾街市場老手對美債殖利率未來會不會進一步跌破零，展開激辯。貝萊德（BlackRock）和高盛集團（Goldman Sachs）等重量級華爾街銀行認為，美債殖利率跌為負值機率仍微乎其微。

OPEC喊每天再減產150萬桶

石油國輸出組織（OPEC）5日部長會議同意第2季擴大減產每天150萬桶，以支撐國際油價，不過由於條件是俄羅斯也同意加入，因此國際油價先漲後平，凸顯出肺炎疫情擴散對原油需求量的影響，仍高度不確定。

專家：寬鬆潮投資 股優於債

新冠肺炎疫情對經濟的潛在衝擊，正再度啟動全球央行的貨幣寬鬆開關，掀起新一輪貨幣寬鬆浪潮，使全球股市更比債市具有吸引力，也促使投資人更迫切需要尋找新的投資標的。專家指出，亞洲新興股市比已開發股市更具吸引力。

美股賣壓加重 道瓊指數崩跌1,000點

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，美股賣壓盤中加重，三大指數跌逾3%，道瓊工業指數跌逾1,000點。

名家觀點／聯準會緊急降息錯了嗎？

美東時間3月3日，聯準會意外地在非會期時間宣布降息2碼，為金融海嘯以來首見，降幅也是2009年以來僅見。聯準會此舉意在向全球金融市場表態，其會毫不猶豫、盡其所能地抑制新冠肺炎疫情對經濟帶來的不利影響。但這樣的大動作，也讓市場聯想到金融海嘯時期，且揣度聯準會是否知曉更多更嚴重疫情，令當日的S&P 500指數終場仍以下跌2.8%作收。

熱門新聞

女兒房間牆壁中央有詭異木門 她急詢問網驚勸：快搬家

北海道知事果斷獲讚「秒被電翻」 妻子棄婚禮成全是最大支柱

威廉王子訪愛爾蘭拿新冠肺炎開玩笑 網友痛罵蠢

尷尬！氣候少女童貝里拒絕與議長握手 抗議歐盟玩假的

新冠肺炎陰影釀災 美股道瓊指數收盤狂跌近千點

美股賣壓加重 道瓊指數崩跌1,000點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。