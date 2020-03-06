超微CEO蘇姿丰看好營收成長20% 供應鏈正回復正常
超微公司（AMD）執行長蘇姿丰預測，超微長期營收成長幅度將達到20%，獲利能力也增強。
蘇姿丰在聖塔克拉拉總部的法說會上表示，扣掉製造成本的毛利率將超過50%。超微並未更新對近期營收18億美元加減5,000萬美元的預測。超微已預測，2020年營收將成長28%至30%。
超微和其他晶片業者一樣，也面臨中國大陸因疫情影響供應的問題。超微表示，大陸消費者需求減弱，但其他地區還可以，而供應鏈回復正常運作已有進展。
蘇姿丰信心滿滿地說： 「我們比起五年前更強，商機更大。」
超微周四盤後股價大漲3%，這支股票2015年底收2.87美元，周四收盤為48.11美元，過去一年來股價翻倍，也是2019年表現最佳的成份股。
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