Fed官員：美疫情程度是本月決定是否再降息的關鍵因素
達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭周四表示，他將密切關注美國新冠病毒疫情蔓延的範圍和速度，並將此因素納本月中旬聯準會（Fed）利率決策會議的考量因素。
他接受彭博電視訪問時說，新增感染病例數量「至少是我將考慮的一個關鍵因素...以判斷我們是否做得更多。Fed訂於3月17-18日開會。
卡普蘭表示，他支持Fed本周降息50個基點的決定，旨在緩解未來幾周的金融條件緊張狀況，而非應對當前股市疲態。卡普蘭是決定利率的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員之一。
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