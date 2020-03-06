金價隨疫情連四漲 減產未決致布蘭特原油跌破50美元

金價升至逾一周來最高點，因投資人對冠狀病毒的疑慮加劇，且各國央行考慮採取措施來阻止相關經濟影響。布蘭特原油期貨結算價自2017年7月以來首次跌破50美元，因俄羅斯是否會同意OPEC的大幅減產提議仍不確定。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價跌至3年低點

布蘭特原油期貨跌2.2%。與會代表說，OPEC部長提議把周四建議的150萬桶/日減產計畫實施到年底，但減產計畫仍然取決於俄羅斯的支持，迄今為止尚不明朗。

OPEC秘書長再度安撫稱該集團致力於穩定石油市場，但仍難阻止油價下跌。

「對俄羅斯的合作有不少懷疑，這引發了市場的擔憂，」 U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示： 「油價有進一步下跌的風險。」

由於冠狀病毒擴散打擊石油需求，OPEC今年進一步減產顯得更加緊迫。 ICE歐洲期貨交易所5月交割的布蘭特原油期貨下跌1.14美元，結算價報每桶49.99美元。 紐約商業交易所4月交割西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.9%，結算價報每桶45.90美元。

●黃金攀升

隨著歐洲和亞洲的政策制定者準備跟進聯儲會的意外降息舉措，金價已連續四個交易日上漲。

紐約Comex 4月交割黃金期貨上漲1.5%，收於每英兩1,668美元，創下自2月24日觸及七年高點以來的最高收盤價。

●基本金屬

倫敦金屬交易所期銅下跌0.2%至每噸5,674美元；盤中在上漲0.8%至下跌0.5%之間波動。Comex銅下跌。