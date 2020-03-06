美元跌至今年來最低 日圓在市場波動加劇之際最強

美元跌至八周來最低 ，美國股市和美國公債殖利率雙雙下跌，市場波動加劇，避險貨幣表現抬頭。

在紐約、華盛頓州、挪威、義大利和瑞典報告了更多的新冠病毒病例之後，日圓達到了自9月以來的最高水準。加州稍早宣告緊急狀態。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.8%至96.593，創今年來最低水準。

美元兌日圓跌1.3%，至106.11，為9月初以來最低。 美元兌瑞郎跌1.1%至0.9464，為2018年3月以來最低。

Action Economics 全球外匯分析師部門董事總經理 Ronald Simpson說：「美股重挫3%，美國公債殖利率跌至歷史谷底，兩者合力打壓美元／日圓。」

歐元和英鎊上漲，因套利部位了結，且歐洲央行和英國央行加入其他中央銀行的行列進一步寬鬆政策的空間有限。

英鎊兌美元升0.7%至1.2964，為2月26日以來最高，此前英國央行總裁卡尼表示，仍有很多彈藥來抵抗冠狀病毒的影響。歐元兌美元漲0.8%至1.1228，在美元整體疲軟的背景下創兩個月新高。

澳元兌美元跌0.4%至0.6602，在G-10貨幣中表現最差。