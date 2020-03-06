快訊

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

澳洲確診音樂家自英國來台 長榮同機組員今晨返抵桃機

美元跌至今年來最低 日圓在市場波動加劇之際最強

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓跌1.3%，至106.11，為9月初以來最低。 路透
美元兌日圓跌1.3%，至106.11，為9月初以來最低。 路透

美元跌至八周來最低 ，美國股市和美國公債殖利率雙雙下跌，市場波動加劇，避險貨幣表現抬頭。

在紐約、華盛頓州、挪威義大利和瑞典報告了更多的新冠病毒病例之後，日圓達到了自9月以來的最高水準。加州稍早宣告緊急狀態。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.8%至96.593，創今年來最低水準。

美元兌日圓跌1.3%，至106.11，為9月初以來最低。 美元兌瑞郎跌1.1%至0.9464，為2018年3月以來最低。

Action Economics 全球外匯分析師部門董事總經理 Ronald Simpson說：「美股重挫3%，美國公債殖利率跌至歷史谷底，兩者合力打壓美元／日圓。」

歐元和英鎊上漲，因套利部位了結，且歐洲央行和英國央行加入其他中央銀行的行列進一步寬鬆政策的空間有限。

英鎊兌美元升0.7%至1.2964，為2月26日以來最高，此前英國央行總裁卡尼表示，仍有很多彈藥來抵抗冠狀病毒的影響。歐元兌美元漲0.8%至1.1228，在美元整體疲軟的背景下創兩個月新高。

澳元兌美元跌0.4%至0.6602，在G-10貨幣中表現最差。

英國 義大利 挪威

延伸閱讀

美債殖利率轉負 機率低

專家：寬鬆潮投資 股優於債

法國世界報：台灣是對抗新型冠狀病毒的典範

央行們救市 歐日英將有動作

相關新聞

新冠肺炎陰影釀災 美股道瓊指數收盤狂跌近千點

華爾街股市今天再度賣壓沉重，恢復下探趨勢，道瓊指數收盤重挫近千點，金融市場憂心2019年新冠狀病毒疾病（COVID-19，...

IMF：疫情擴散 全球經濟成長慢 前景轉趨黯淡

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，新冠肺炎疫情擴散，已使全球成長轉強的希望破滅，拖累成長步調放緩至金融危機以來最慢，且前景「轉趨黯淡」；她指出，今年全球成長率將低於去年的百分之二點九，幾周後將公布下修的成長預測。

新冠肺炎延燒 歐洲3大股市收盤跌幅逾1.5%

歐洲3大股市今天收黑，跌幅均超過1.5%，肇因於投資人把焦點集中在武漢肺炎在中國以外地區的快速擴散，以及疫情對航空業營運...

新冠肺炎疫情蔓延 視訊軟體業者受惠大

新冠肺炎疫情蔓延，帶動視訊會議軟體服務公司Zoom的營收與用戶人數同步激增，成為少數受惠於疫情的業者。

美企放無薪假 恐擴大貧富差距

隨著愈來愈多美國企業正對新冠肺炎疫情可能衝擊業績提出預警，美國勞工也正面臨雙重衝擊，一是無薪假或隔離導致工資損失，二是美國社會福利制度可能在危機時期崩壞。經濟學家擔心，企業實施的隔離措施，將抑制支撐經濟的消費支出，且擴大貧富差距。

亞洲抗疫 編列380億美元

為應對新冠肺炎疫情，亞洲各國政府已承諾或考慮編列預算，以發放現金、減稅或補貼等方式緩解疫情衝擊，總規模已逾380億美元，且料將繼續擴大。

美債殖利率轉負 機率低

美國10年期公債殖利率3日破天荒跌破1%後，華爾街市場老手對美債殖利率未來會不會進一步跌破零，展開激辯。貝萊德（BlackRock）和高盛集團（Goldman Sachs）等重量級華爾街銀行認為，美債殖利率跌為負值機率仍微乎其微。

OPEC喊每天再減產150萬桶

石油國輸出組織（OPEC）5日部長會議同意第2季擴大減產每天150萬桶，以支撐國際油價，不過由於條件是俄羅斯也同意加入，因此國際油價先漲後平，凸顯出肺炎疫情擴散對原油需求量的影響，仍高度不確定。

專家：寬鬆潮投資 股優於債

新冠肺炎疫情對經濟的潛在衝擊，正再度啟動全球央行的貨幣寬鬆開關，掀起新一輪貨幣寬鬆浪潮，使全球股市更比債市具有吸引力，也促使投資人更迫切需要尋找新的投資標的。專家指出，亞洲新興股市比已開發股市更具吸引力。

美股賣壓加重 道瓊指數崩跌1,000點

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，美股賣壓盤中加重，三大指數跌逾3%，道瓊工業指數跌逾1,000點。

名家觀點／聯準會緊急降息錯了嗎？

美東時間3月3日，聯準會意外地在非會期時間宣布降息2碼，為金融海嘯以來首見，降幅也是2009年以來僅見。聯準會此舉意在向全球金融市場表態，其會毫不猶豫、盡其所能地抑制新冠肺炎疫情對經濟帶來的不利影響。但這樣的大動作，也讓市場聯想到金融海嘯時期，且揣度聯準會是否知曉更多更嚴重疫情，令當日的S&P 500指數終場仍以下跌2.8%作收。

全球航運業營運 瀕臨癱瘓

新冠肺炎疫情已使全球航運的部分業者營運瀕臨癱瘓，因為肺炎疫情已擾亂了多條航線。儘管近來的數據顯示經濟活動正在回溫，但造成的傷害可能需要時間復原。

熱門新聞

女兒房間牆壁中央有詭異木門 她急詢問網驚勸：快搬家

北海道知事果斷獲讚「秒被電翻」 妻子棄婚禮成全是最大支柱

威廉王子訪愛爾蘭拿新冠肺炎開玩笑 網友痛罵蠢

尷尬！氣候少女童貝里拒絕與議長握手 抗議歐盟玩假的

新冠肺炎陰影釀災 美股道瓊指數收盤狂跌近千點

美眾議院高票通過台北法案 重點一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。