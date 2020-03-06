台積電ADR隨美股崩跌 疫情再現恐慌
台積電ADR跌2.4%，收在55.73美元，較台北交易股價溢價3.3%。費城半導體指數跌3.1%。
美國股市周四大跌，道瓊工業指數狂瀉969.58點，新冠肺炎疫情蔓延引發的動盪繼續困擾金融市場，標普500指數跌幅超過3%，回吐周三大部分的漲幅。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數大跌969.58點，跌幅3.6%，報26,121.28點。標普500指數下跌3.4%，報3,023.94點。那斯達克綜合指數下跌3.1%，報8,738.59點。有恐慌指數之稱的Cboe波動率指數大漲7.62點至39.61。
台灣加權股價指數昨天大漲122.47點收11,514.82點。台積電漲0.8%，收323.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 71.36 +1.45 73.60 -3.04
中華電 CHT 109.87 -0.27 110.00 -0.12
台積電 TSM 333.50 -2.37 323.00 3.25
聯電 UMC 15.32 -2.66 15.70 -2.42
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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