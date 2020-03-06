台積電ADR隨美股崩跌 疫情再現恐慌

美東時間3月3日，聯準會意外地在非會期時間宣布降息2碼，為金融海嘯以來首見，降幅也是2009年以來僅見。聯準會此舉意在向全球金融市場表態，其會毫不猶豫、盡其所能地抑制新冠肺炎疫情對經濟帶來的不利影響。但這樣的大動作，也讓市場聯想到金融海嘯時期，且揣度聯準會是否知曉更多更嚴重疫情，令當日的S&P 500指數終場仍以下跌2.8%作收。

2020-03-06 02:01