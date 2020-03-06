新冠肺炎疫情再度爆發恐慌 道瓊無基本面利空卻崩969點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美股周四崩跌並無基本面的利空。路透
美股周四崩跌並無基本面的利空。路透

美國股市周四大跌，道瓊工業指數狂瀉969.58點，新冠肺炎疫情蔓延引發的動盪繼續困擾金融市場，標普500指數跌幅超過3%，回吐周三大部分的漲幅。

這是自標準普爾2011年下調美國評級以來，標普500指數最動盪的一周，銀行和科技股領跌。雖然當局努力控制疫情，但美國確診病例繼續成長，讓投資人信心動搖。

新冠肺炎已導致全球3,300人死亡，在美國，紐約和舊金山都出現新病例。Alphabet跟進其他科技大廠，建議西雅圖員工留在家中工作。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數大跌969.58點，跌幅3.6%，報26,121.28點。標普500指數下跌3.4%，報3,023.94點。那斯達克綜合指數下跌3.1%，報8,738.59點。有恐慌指數之稱的Cboe波動率指數大漲7.62點至39.61。

「這絕對是震盪。一旦事情到了這一步，通常需要幾周的時間才能解決，」Marketfield Asset Management LLC執行長Michael Shaoul告訴彭博電視台：「我們現在所知道的是，我們真的不了解接下來會發生什麼。大約要4周、6周、8周時間我們才能獲得有關病毒軌跡或實際經濟後果的有用信息。」

Abbot Downing 投資總監 Carol Schleif說：「簡直毫無頭緒，根本沒辦法從走勢中找出模式。市場今天顯然按心情交易，沒有基本面的因素，因為根本找出不 基本面的利空。」

金融類股崩跌4.9%，美國10年期公債殖利率跌至0.90%，影響對利率敏感的金融股。摩根大通跌 4.9%，美國銀行跌 5.1%。

觀光股和休閒股重挫。標普500指數航空類股指數崩跌8.2%，美國航空大跌13.4%。業界警告，疫情可能使航空公司損失多達1,130億美元的營收。

郵輪類股狂跌，Carnival所屬的公主系列郵輪Grand Princess號，因感染病毒疑慮被禁返回母港舊金山，船上至少20人身體不適。Carnival重挫 14.1%，Royal Caribbean Cruise跌16.3%。

標普 舊金山 新冠肺炎

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