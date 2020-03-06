美股賣壓加重 道瓊指數崩跌1,000點
隨著新冠肺炎疫情持續升溫，美股賣壓盤中加重，三大指數跌逾3%，道瓊工業指數跌逾1,000點。
道瓊工業指數跌1,020.3點（跌幅約3.7%），報26,070.6點，標普500指數跌3.3%至3,026.4點，那斯達克綜合指數跌3%至8,745.4點。
美國10年期公債殖利率跌至0.8976%，為歷來首度跌破0.9%。在各國持續延長隔離與旅遊限制措施之際，華爾街依然擔心新冠肺炎疫情對全球經濟造成的干擾。加州已宣布進入緊急狀態，紐約的感染人數也在一夕之間倍增至22人。
「債券天王」岡雷克認為，聯準會（Fed）本月稍後召開利率決策會議時，可能會再降息2碼，以試圖緩和新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。他說，Fed也可能推出大規模的資產收購措施。
美股本周震盪走勢如搭雲霄飛車，道瓊指數過去三個交易日的震盪幅度，有兩天超過千點。
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