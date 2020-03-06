專家：寬鬆潮投資 股優於債

新冠肺炎疫情對經濟的潛在衝擊，正再度啟動全球央行的貨幣寬鬆開關，掀起新一輪貨幣寬鬆浪潮，使全球股市更比債市具有吸引力，也促使投資人更迫切需要尋找新的投資標的。專家指出，亞洲新興股市比已開發股市更具吸引力。

繼美國聯準會（Fed）3日緊急降息2碼後，加拿大央行4日也一口氣降息2碼至1.25%，並表示必要時將再次降息以支撐成長，促使市場預期加國央行4月還會再降息1碼。

印度央行總裁達斯5日表示，將「先發制人」因應肺炎疫情的威脅。路透引述知情人士指出，印度央行正在考慮以新一輪的長期再融資操作，挹注現金到銀行體系，刺激銀行放款。

預定16日接任英國央行總裁的貝利說，應該先等肺炎疫情對經濟的衝擊更加明朗化後，再做出降息決定，但市場普遍預期，該央行將再26日降息2碼，基準利率降至0.25%。

菲律賓2月通膨趨緩，提高菲國央行本月降息的機率。彭博資訊也引述知情人士透露，日本銀行（央行）正考慮本月推出新的放款計畫，幫助受疫情衝擊的企業。

全球央行的寬鬆浪潮也使股市更有吸引力。根據彭博資訊，美股標普500指數成分股未來12個月的股利率、與10年期美債殖利率的差距，本周已達到歷史高點，中國大陸、日本及澳洲等市場的股利率與公債殖利率差距都持續擴大。

瑞銀全球財富管理部門投資長海菲利指出，「由於各國央行相繼採取預防性的寬鬆措施，使公債殖利率紛紛降到多年、甚至是歷史低點。在這種情況下，投資人必須用心尋找投資報酬率」。

海菲利說，中國大陸控制新冠肺炎疫情相對成功，而已開發國家卻是「不確定性升高」，因此新興股市的表現已開始優於已開發股市。他預估2020年亞洲（日本除外）股市的平均股利成長率將超過12%。