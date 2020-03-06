美債殖利率轉負 機率低

美國10年期公債殖利率3日破天荒跌破1%後，華爾街市場老手對美債殖利率未來會不會進一步跌破零，展開激辯。貝萊德（BlackRock）和高盛集團（Goldman Sachs）等重量級華爾街銀行認為，美債殖利率跌為負值機率仍微乎其微。

資深投資人米納德（Scott Minerd）本周獨排眾議，率先發表美國公債殖利率將轉負的議論，在債市引起一陣騷動。後來，括馬維（Jack Malvey）和裴里（Roberto Perli）等經驗老到的市場觀察家，也呼應這種看法。

但貝萊德和高盛等業者持相反觀點，認為美債殖利率跌到零以下的機率仍微乎其微，不至於步上歐洲的後塵。

貝萊德基本固定收益部門主管米勒（Bob Miller）不排除任何可能性，但認為短期內美債殖利率轉負的「可能性非常低，除非經濟完全垮下來，經濟成長明顯熄火，對政策機制足以支持經濟缺乏信心」。

高盛全球外匯策略師潘德爾（Zach Pandl） 也說，美債殖利率曲線主要受貨幣政策牽動，即使公債價格漲勢凌厲，也難持續把殖利率壓到0%以下，除非聯準會（Fed）改採負值的目標利率區間，但他認為Fed不會這麼做，否則規模3.6兆美元的美國貨幣基金業將為之癱瘓。