亞洲抗疫 編列380億美元

為應對新冠肺炎疫情，亞洲各國政府已承諾或考慮編列預算，以發放現金、減稅或補貼等方式緩解疫情衝擊，總規模已逾380億美元，且料將繼續擴大。

南韓疫情持續升溫，當局已編列11.7兆韓元（99億美元）特別預算，支援醫療應變、企業和家庭，並將實施減稅和租金補貼。

印尼零疫情已破功，當局推出10.3兆印尼盾（7.27億美元）的刺激方案，包括財政優惠、補助地方政府，挹注社會安全基金，後續將有更大規模的方案資助中階收入者。

泰國面臨公衛、觀光產業嚴重衝擊，考慮實施逾1,000億泰銖（32億美元）刺激措施，包括優惠貸款、提振股市的稅務優惠、現金救濟等。

新加坡編列64億星元（46億美元）用於疫情應變和支援企業及消費者。

香港編列1,200億港幣（150億美元）的救濟方案，包括對每位18歲以上永久居民發放1萬港幣救濟金。

馬來西亞編列200億馬元（48億美元），用於援助企業，尤其是觀光業；也將降低退休金最低繳納額、延長繳稅期限、升級基礎建設。