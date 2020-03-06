OPEC喊每天再減產150萬桶

石油國輸出組織（OPEC）5日部長會議同意第2季擴大減產每天150萬桶，以支撐國際油價，不過由於條件是俄羅斯也同意加入，因此國際油價先漲後平，凸顯出肺炎疫情擴散對原油需求量的影響，仍高度不確定。

布蘭特原油5月期貨5日盤中小跌0.6%，報每桶50.81美元，西德州4月期貨也跌0.3%至每桶46.66美元。

依據OPEC與俄羅斯等夥伴國（OPEC+）現行的減產協定，每天共減產210萬桶，到3月底期滿；現在沙烏地阿拉伯建議，將現行協定的效期延長到今年底止，且4-6月每天再多減產150萬桶。

消息人士說，如果OPEC+同意擴大減產，則OPEC國家承擔100萬桶，俄羅斯等夥伴國共承擔50萬桶。

不過，OPEC還沒爭取到俄國的同意。俄國一直表示同意延長現行減產水準，但不願再擴大減產。俄國能源部長洛瓦克4日返回莫斯科，徵詢國內意見，預訂6日再赴維也納參加OPEC+部長會議。

消息人士曾說，OPEC與俄羅斯6日將進行協商，而這次可能比以往更為複雜；若俄國拒絕擴大減產，「最壞的情況就是延長現行減產協定」。

若OPEC+同意擴大減產，則4-6月期間的減產量將超出市場的預期，將能支撐國際油價。油市專家指出，肺炎疫情導致需求流失，因此OPEC+除了擴大減產外，並沒有多少選擇；如果能擴大減產，加上各國央行及政府採取的擴張政策，應有助於恢復油市信心。

由於新冠肺炎疫情擴散，已導致全球原油需求展望疲軟，拖累國際油價今年來大跌約20%。目前的油價已使OPEC國家的政府預算收支無法平衡，但俄國表示還撐得下去。