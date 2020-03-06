美企放無薪假 恐擴大貧富差距

隨著愈來愈多美國企業正對新冠肺炎疫情可能衝擊業績提出預警，美國勞工也正面臨雙重衝擊，一是無薪假或隔離導致工資損失，二是美國社會福利制度可能在危機時期崩壞。經濟學家擔心，企業實施的隔離措施，將抑制支撐經濟的消費支出，且擴大貧富差距。

美國的肺炎疫情持續升溫，臉書在西雅圖的一名員工在確診新冠肺炎後，關閉西雅圖辦公室。肺炎疫情導致旅遊需求降低，已使航空業陷入困境。聯合航空宣布，4月起將減少航班、凍結聘僱並要求員工志願放無薪假。聯航表示，將把國際航班載客量減少20%，國內線載客量減少10%。

路透報導，相較於其他富裕國家，美國1.3億名全職勞工的社會福利微薄且不均，將近3,000萬名兼職雇員的待遇更差。

美國聯邦法律未強制企業提供有薪病假或照護家屬假，員工只能聽憑雇主和地方政府的決定。低薪和兼職員工若感染類似流感的疾病，也須居家隔離，或須照顧染病的家庭成員，但這些人都缺乏有薪病假或照護家屬假等公司福利。

美國勞工部表示，71%的美國勞工無法選擇在家上班，其中多數人在服務、零售或醫療照護產業，或者未提供有薪病假的公司任職。

經濟學家表示，若疫情導致大量勞工須隔離，恐大幅抑制美國經濟支柱－消費者支出，並進一步拉大富裕人士勞工階層之間的差距。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「勞工缺乏保障，將對經濟構成雙重風險，並將因疫情暴露不斷升高的不平等狀況。」