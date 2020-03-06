新冠肺炎疫情蔓延 視訊軟體業者受惠大

新冠肺炎疫情蔓延，帶動視訊會議軟體服務公司Zoom的營收與用戶人數同步激增，成為少數受惠於疫情的業者。

總部位於美國加州聖荷西的Zoom公司，上季（截至1月31日）營收較一年前激增78%，成為1.883億美元，使去年度全年總營收躍增88%至6.227億美元。

由於Zoom的上季財報僅涵蓋到1月底，投資人與分析師預期，本季財報才能完整展現疫情帶來的效益。Zoom預估，本季營收將介於1.99億-2.01億美元，今年度全年營收將攀抵9.05億－9.15億美元，約比去年度激增45%。

伯恩斯坦公司（Bernstein）上月底發布的數據顯示，Zoom過去兩個月共計新增222萬名每月活躍用戶，比去年全年的199萬人還多，顯示新冠肺炎疫情帶給該公司的業績效益。Zoom主管認為，肺炎疫情擴散，將使更多企業採行遠距作業，有利於該公司的長期成長。

Zoom指出，隨著新冠肺炎疫情擴散全球，若一國的確診病例暴增，當地的新用戶也隨之增加，例如上月是中國大陸等亞洲國家的需求大增。

Zoom財務長史黛珂珀表示，使用量已大幅成長，但很多是免費用戶，還難以判斷這些人是否會轉成付費客戶。Zoom也須進行額外投資，以確保頻寬足以因應疫情期間的流量需求。