續航里程超越特斯拉！通用汽車發表新電動車電池
為與電動車龍頭特斯拉一較高下，通用汽車（GM）4日宣布，已開發出新款電動車電池「Ultium」，續航里程可達400哩（約644公里），且製造成本也比目前的電池低廉。
通用表示，新電池充電後，儲存的電力可供車輛行駛逾400哩，續航力略優於特斯拉既有車款。特斯拉新版長程Model S的續航里程為390哩。
業者製造電動車電池時，須採用鈷此一價格昂貴的原料，但通用表示，新電池使用的鈷很少，再加上持續改善製造過程，從而壓低電池價格。通用承諾，新款電池的價格很快就能壓低至每千瓦小時（kWh）不到100美元。
通用的新電池將裝配於旗下純電動車款，包括近來發表的電動自駕車Cruise Origin，以及未來將問市的凱迪拉克豪華休旅車。通用也希望將電池技術授權給其他公司。通用執行長巴拉說，到2025年每年將投入逾30億美元資金，開發電動車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言