續航里程超越特斯拉！通用汽車發表新電動車電池

為與電動車龍頭特斯拉一較高下，通用汽車（GM）4日宣布，已開發出新款電動車電池「Ultium」，續航里程可達400哩（約644公里），且製造成本也比目前的電池低廉。

通用表示，新電池充電後，儲存的電力可供車輛行駛逾400哩，續航力略優於特斯拉既有車款。特斯拉新版長程Model S的續航里程為390哩。

業者製造電動車電池時，須採用鈷此一價格昂貴的原料，但通用表示，新電池使用的鈷很少，再加上持續改善製造過程，從而壓低電池價格。通用承諾，新款電池的價格很快就能壓低至每千瓦小時（kWh）不到100美元。

通用的新電池將裝配於旗下純電動車款，包括近來發表的電動自駕車Cruise Origin，以及未來將問市的凱迪拉克豪華休旅車。通用也希望將電池技術授權給其他公司。通用執行長巴拉說，到2025年每年將投入逾30億美元資金，開發電動車。