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諾基亞宣布：與英特爾展開5G合作
芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）今（5）日宣布，為加快朝5G邁進的腳步，已和英特爾（Intel）展開合作。
諾基亞表示：「本公司正在和多名夥伴企業合作，支援開發我們的ReefShark系列晶片組，這一系列晶片組可運用在許多基地台元件上。」
諾基亞的ReefShark系統單晶片（SoC），一直面臨開發進度不如預期問題。所謂的SoC晶片，就是在單一晶片上搭載了一整套的電腦系統，能幫助諾基亞降低生產設備成本。
諾基亞曾表示，ReefShark系列的5G產品出貨增加，預料將有助於提振財報數字。該系列5G產品的出貨量，占去年第4季5G產品總出貨量的比率約10%。諾基亞預期此比重今年將大幅提升，到年底將超過35%，明年底前進一步升至70%。
諾基亞昨日也宣布和半導體供應商邁威爾（Marvell）合作，以擴大ReefShark系列的產品陣容。
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