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新冠肺炎引發美股賣壓 空頭伺機狂撈逾500億美元

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
新冠肺炎疫情引發美股暴跌之際，空頭趁機大撈一筆。 美聯社
新冠肺炎疫情引發美股暴跌之際，空頭趁機大撈一筆。 美聯社

金融分析公司S3 Partners的數據顯示，新冠肺炎疫情引發美股賣壓之際，空頭人士大舉加碼，在七個交易日裡獲利逾500億美元。

S3 Partners的報告指出，2月24日至3月3日期間，做空規模增加近150億美元，使美國國內股票空頭規模達到8,480億美元。標普500指數在此期間下跌逾10%，按市值推算，這些賣空人士獲利513億美元。

自2月24日以來，獲利最多的做空對象是特斯拉，並稱「這是放空投資人非常熟悉的名字」。特斯拉股價下跌17%，押注特斯拉將下跌的投資人在七個交易日裡獲利11億美元。

按百分比計算，做空天然氣生產商Tellurian的投資人是大贏家。該公司股價暴跌76%，為賣空人士帶來111%的報酬。

美股4日反彈，S3表示：「如果漲勢再持續數天，應會看到許多股票出現空頭回補，因為賣空人士鎖定獲利。近期146億美元賣空活動中，有很大一部分可能持續時間不長，如果及時獲利了結，將有利可圖。」

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