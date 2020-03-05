Fed降息能救經濟？諾貝爾獎得主克魯曼搖頭

金融市場陷入恐慌，對經濟展望憂心忡忡，於是美國聯準會（Fed）挺身而出，Fed主席發布聲明，強烈表示將調降利率，於是市場鬆了口氣，股價強勁反彈。

這情景似曾相識嗎？但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）舉這個例子，不是指美股2日因Fed主席鮑爾上周末預告將「適時採取行動」而暴漲（事實上Fed 3日降息2碼，美股反而大跌回應），其實他是遙指2000年12月5日的往事。

2000年12月5日時值「達康泡沫」（美國網路股泡沫）爆破期間，時任Fed主席是葛林斯班，他當時的一席話激勵科技股雲集的那斯達克綜合指數一天之內狂飆10.5%，相形之下，選股更廣的美股指數只攀升區區幾點。

然而，振奮效應有如曇花一現。美股很快就恢復跌勢。後來那斯達克走勢便一蹶不振，直到2012年才重返葛林斯班任內所見的高檔。

葛林斯班舉這個往例， 用意是解說為何Fed這次調降利率，對拯救經濟可能起不了多大作用。

2000年，金融市場有充分理由相信葛林斯班能救經濟；但2020年，市場對現任Fed主席鮑爾的信心顯然薄弱許多。這是因為葛林斯班當年抗衰退的政策彈藥遠比現在強大。2000年尾，Fed能有效控制的短期利率高於6%，後來Fed降息約5個百分點— 事實證明，這麼大的降息幅度，仍不足以防止美股崩盤和經濟步入衰退。

約20年後的今天，在Fed 3日降息0.5個百分點之前，利率已來到1.5%左右，能進一步降息刺激經濟的空間遠比當年來得小。而海外主要央行的處境更糟：歐洲短期利率已變成負的，基本上歐洲央行（ECB）上利率已降無可降。

那麼，接下來會如何發展？撇開股市不談，單就經濟展望而論，克魯曼指出兩點：一，新冠肺炎疫情看來對美國經濟的衝擊愈來愈嚴重。二，Fed和其他國家央行應變的政策運作空間有限。

克魯曼已在上月底推特推文中解釋，總經震撼有兩種，一種是「需求震撼」，像是2008年金融海嘯；另一種是「供給震撼」，像是1979年石油危機。因應這兩種震撼的政策反應不同，

他指出，「需求震撼」無疑需要祭出刺激措施，包括降利率；若貨幣政策能運用的空間不足，也需推出財政刺激。「供給震撼」的政策反應較不明確，因為這會推升通膨，以致1979年爆發石油危機後，Fed甚至短暫提高利率。

克魯曼認為，新冠肺炎疫情同時帶來「供給震撼」以及「需求震撼」，因為在疫情阻斷全球供應鏈的同時，世界各地民眾也紛紛停止旅遊、企業取消投資等等。

然而，克魯曼表示，美國能對抗重大經濟衝擊的減震器幾乎都已失效了，未來之路可能顛簸不平，要有心理準備。