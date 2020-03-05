新冠肺炎讓供應鏈亂了套 全球智慧手機銷量恐下滑

新冠肺炎疫情打亂中國大陸工廠的復工腳步，並衝擊仰賴智慧手機穩定出貨的全球電信商，造成電信公司面臨供應不足等困境，並可能導致智慧手機今年銷售成長的希望化為烏有。

彭博資訊引述消息人士指出，美國電信商AT&T將面臨全美智慧手機供應不足的問題，英國和法國各有一家電信公司已在處理供應中斷的問題，一些熱門機種可能銷售一空。

英國電信商為因應脫歐引發供應緊縮風險，曾建立智慧手機庫存，知情人士透露，如今業者可能動用這些庫存。

雖然供應鏈陷入混亂的局面，可能只會維持幾周，但這可能導致智慧手機今年銷售成長的希望化為烏有。顧問公司Canalys估計，今年全球智慧手機銷量將下滑4.3%，歐洲銷量的降幅更達到7.4%。在新冠肺炎疫情爆發前，該公司預估今年全球銷售將成長3.6%。

Canalys歐洲、中東暨非洲裝置研究部門主管史坦頓說，智慧手機出現巨大供應短缺，並已開始波及一些市場。史坦頓表示，2月全球智慧手機產量只有正常水準的35%，預計本月將會恢復到85%，下月可能恢復正常。而產量減少意味蘋果、三星、華為等大品牌，須花時間處理出貨環節累積的大量業務。