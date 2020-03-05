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燃油泵出包 豐田再召回120萬輛車

世界日報 / 編譯吳日君╱綜合4日電
豐田汽車在美國進行大規模汽車召回行動，以修復可能導致引擎熄火的燃油泵故障。 美聯社
豐田汽車在美國進行大規模汽車召回行動，以修復可能導致引擎熄火的燃油泵故障。 美聯社

豐田汽車(Toyota)4日宣布在美國大規模召回120萬汽車，以修復可能導致引擎熄火的燃油泵故障問題；豐田4日表示，召回汽車總數可能增加至180萬輛。

此次召回汽車種類包括豐田旗下各類車型，如貨車、休旅車、微型貨車與一般客車，以及高級車品牌凌志汽車(Lexus)的車型。豐田表示，這次被召回汽車的車主，將於5月初收到通知，告知可何時進行服務預約相關內容；汽車經銷商將更換新燃油泵。

召回汽車車種包括2018、2019年份豐田Avalon、Camry、Corolla、Highlander、Sequoia、Tacoma與Tundra，以及2018、2019年份凌志 ES 350、GS 350、IS 300、IS 350、LC 500、LC 500h、LS 500、LS 500h、RC 300、RC 350、RX 350L。

召回車種也包括較舊年份2013-2015年份Lexus LS 460、2013-2014年份Lexus GS 350、 2014年份豐田 FJ Cruiser、凌志 IS-F、2014-2015年豐田 4Runner、 Land Cruiser、凌志 GX 460、IS 350、LX 570。

其他車款如2015年 Lexus NX 200t、RC 350、2017 Lexus IS 200t、RC 200t、2017-2019年份豐田Sienna與凌志RX 350與2018 Lexus GS 300。

今年1月份，豐田已因為同樣問題，在美國召回共70萬輛汽車。儘管公司並未透露是否曾發生類似事故，但引擎熄火會增加車禍風險。豐田指出，1月份已召回車輛中的11萬8000輛汽車，不計算在這次召回汽車總數內。

豐田

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