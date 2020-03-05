除了緊急降息 Fed還有哪些工具可力抗疫情衝擊？

聯準會（Fed）本周為因應新冠疫情，做出緊急降息2碼決策的理由實際上相當簡單，原因是經濟風險迅速累積，信心動搖。但由於利率已降至1.00%-1.25%區間，又進一步邁向零的水準，因此下一步行動難以預測。不過路透指出，Fed仍有更多工具可對抗疫情帶來的經濟衝擊：

1.進一步降息

聯準會是先進國家中少數仍擁有降息空間、且維持正利率的央行之一。

許多經濟學家預測，Fed官員將在3月17日、18日的例行決策會議發布最新的經濟預測，同時降息1碼，並春季稍晚再調降1碼。

Fed前貨幣事務主任、現任耶魯大學管理學院教授Bill English表示，Fed這份經濟預測將基於對本周降息的影響以及對疫情的預測。他說，官員們還將尋找經濟實際變化的任何跡象，例如成長減緩或失業率上升。

Bill English警告說，進一步的「壞消息」不必然會促使Fed出手回應，原因是已採取先制措施，但如果情勢比預期的更糟、或恐慌主導市場情緒，那Fed就可能進一步出手。

不過和歐洲、日本不同的是，Fed迄今暗示沒有意願嘗試負利率。若在未來數月降息措施已達極限， Fed很可能轉向其他工具提供刺激。

2.提高購債措施

Fed的資產負債表已有超過4.2兆美元資產，包括超過3.8兆美元的債券。

在2008年的金融危機期間，Fed買進美國公債和抵押擔保證券（MBS），以控制長期利率，並透過讓信貸變得便宜來促進經濟復甦。

實際上，Fed現在正再度買進公債，但僅限於短天期國庫券，以補充去年成長過低的銀行準備金水準。官員堅稱當前的購買純粹是技術性操作，預期會在第2季開始縮減購債規模。

路透指出，若經濟衰退風險大增，Fed可能會迅速降息，甚至降息至零。接著會購買債券，這可壓低美國借貸成本。Fed也可能選擇重啟「大規模資產收購」，做為刺激的額外形式。

3.積極的前瞻性指引

許多分析師、學者和前決策官員表示，Fed可能會公開談論在什麼樣的條件下才會升息。這有助於鞏固企業和家庭的預期，並改善貨幣政策的影響。

「前瞻指引」，尤其是保證會一直維持刺激措施，直到達到特定里程碑。這種做法將讓企業和消費者確信利率不會在短期內上揚。

4.什麼都不做

從降息以來，決策者一直用穩健、有韌性等正面措辭來形容經濟。芝加哥聯邦銀行總裁伊凡思（Charles Evans）等一些官員更直言，疫情對經濟成長的衝擊只是短期且輕微，年底前經濟可能會復甦，損傷程度很輕。

伊凡思表示，Fed可能會把利率維持在低點。若經濟快速反彈，也沒有理由調回利率，除非通膨率超過Fed經常達不到的2%目標。他說：「我會樂見由此引發的「通貨再膨脹」。