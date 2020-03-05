聖路易聯準銀行總裁：別對3月例會再降息抱太大期望
聖路易聯準銀行總裁James Bullard認為，市場預期兩周後舉行的聯準會（Fed）利率決策會議會再度降息，是錯誤的。因為到那時官員們並不可能對新冠病毒對經濟前景的影響有更多了解。
Bullard認為目前政策利率水準是適當的。參加3月例會時，不太可能會有更多不同的資訊。他說：「我不敢肯定你是不是該對3月會議抱有太多期望。」
Bullard支持聯準會3日的降息，他認為這是提前做出了本要在17日到18日的例行會議上做出的決定，不需要再進一步降息。
Bullard對公共衛生部門因應疫情有信心，他仍然預測今年包括第1季在內經濟將穩健成長。至於3月以後的下次會議前會否再降息，他不排除其可能性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言