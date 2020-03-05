快訊

世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

聖路易聯準銀行總裁：別對3月例會再降息抱太大期望

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
聖路易聯準銀行總裁James Bullard。 美聯社
聖路易聯準銀行總裁James Bullard。 美聯社

聖路易聯準銀行總裁James Bullard認為，市場預期兩周後舉行的聯準會（Fed）利率決策會議會再度降息，是錯誤的。因為到那時官員們並不可能對新冠病毒對經濟前景的影響有更多了解。

聯準會因應新冠肺炎疫情變局，已經在3日緊急降息兩碼。

Bullard認為目前政策利率水準是適當的。參加3月例會時，不太可能會有更多不同的資訊。他說：「我不敢肯定你是不是該對3月會議抱有太多期望。」

Bullard支持聯準會3日的降息，他認為這是提前做出了本要在17日到18日的例行會議上做出的決定，不需要再進一步降息。

Bullard對公共衛生部門因應疫情有信心，他仍然預測今年包括第1季在內經濟將穩健成長。至於3月以後的下次會議前會否再降息，他不排除其可能性。

聯準會 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

聯準會降息是「提油救火」？經濟學家：犯兩關鍵失誤

人民幣兌美元 中間價5連升

美元回升因就業數據佳　股市上漲打擊日圓匯率

20年債利率 跌至0.57％新低

相關新聞

拜登初選表現優異 美股道瓊指數狂漲1173點

華爾街股市今天收盤大漲，主要受到美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期二民主黨總統初選表現優異之賜

聯準會降息是「提油救火」？經濟學家：犯兩關鍵失誤

在美股經歷空前的跌勢又反彈後，熬過去的投資人好不容易想喘口氣，沒想到美國聯準會（Fed）無預警降息兩碼，創下2008年金融海嘯以來首度無預警降息，且降息幅度兩碼也是2008年以來最多的一次。然而，聯準會積極救市的決定，在經濟學家眼中卻犯了兩項關鍵失誤，恐怕會變成提油來救火。

蘋果門市替代機將缺貨2至4周 疫情引發供應鏈吃緊

蘋果最近通知門市技術支援員工，提供給手機嚴重損壞客戶的替代機，將會缺貨兩到四周，成為其供應鏈因新冠肺炎吃緊的又一徵兆。

洩漏美軍身分等機密資訊給男友 她若定罪可判無期徒刑

英國廣播公司報導，現年61歲的美國國防部特約人員瑪麗安．湯普森（Mariam Thompson）被控將包括現役美軍人員和...

美股道瓊飆漲1,173點 拜登選情升溫抵銷疫情疑慮

美股三個交易日來迎接第二次大漲4%，道瓊指數大漲逾1,173點，主要受到美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期...

央行們救市 歐日英將有動作

美國聯準會（Fed）3日宣布緊急降息以因應新冠肺炎的風險後，市場預期歐洲、日本、英國和亞洲各國也將跟進。另外，南韓政府4日為對抗新冠肺炎和降低疫情對經濟的衝擊，提出11.7兆韓元（98.2億美元）特別預算，是該國史上為對抗傳染病編列金額最大的追加預算案。

墨比爾斯：Fed事倍功半

就G7財金首長周二（3日）表態在新冠肺炎疫情風險下會有所行動，兩小時方過，聯準會（Fed）搶在G7央行之前率先發難，一口氣降息兩碼。這是Fed 2008年金融海嘯以來首度在正式決策會前提前降息，降幅也是十多年來最大，專家認為，應是Fed有意在因應疫情上起帶頭作用。

美10年債殖利率 跌破1%

從雪梨到首爾，政府公債殖利率陡降到歷史低點，美國10年期公債殖利率更在3日破天荒跌破1%，反映投資人憂新冠肺炎疫情重創經濟，紛紛搶進公債避風頭。

WSJ：財政政策更有效

面對華爾街的期盼、總統川普的大聲疾呼，聯準會（Fed）終於在3日低頭，降息2碼。然而事實證明他們對Fed降息的期望有誤，華爾街日報（WSJ）首席經濟評論員葉偉平（Greg Ip）撰文指出，至少有兩個理由顯示，Fed無法讓美國經濟免於新冠肺炎疫情的衝擊。

歐PMI升至半年高點

新冠肺炎疫情對經濟的衝擊浮現，IHS Markit歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）由1月時的51.3升至51.6，代表歐洲2月企業活動創六個月來最快增速，但出口需求下滑和供應鏈受擾，使前景愈發黯淡；日本2月服務業活動寫下近六年來最大萎縮步調，疫情可能使本季經濟陷入衰退。

亞馬遜西雅圖員工染疫隔離

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）3日證實，一名在西雅圖工作的員工對新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，目前正在接受隔離檢疫。亞馬遜總部就設在西雅圖。

臉書幣突圍 擬重新設計

社群龍頭臉書（Facebook）與夥伴正考慮重新設計臉書數位幣「Libra」計畫，使這個支付網路能接受央行發行的不同數位貨幣，期望能說服全球監管機構，並再度提高這項計畫的熱度。

熱門新聞

「以為政府會幫我付」父女搭武漢包機返美國 隔離2周收鉅額帳單

眾院表決通過台北法案 挺台鞏固外交、美台雙邊貿易

美股道瓊飆漲1,173點 拜登選情升溫抵銷疫情疑慮

正妹挑戰斷水生活 一週後結果讓她大崩潰

Bossini創辦人孫女為慶生南韓整形竟喪命 夫怒告診所

美好市多衛生紙大缺貨 補貨居然要等「2萬年」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。