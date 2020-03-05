聖路易聯準銀行總裁：別對3月例會再降息抱太大期望

聖路易聯準銀行總裁James Bullard認為，市場預期兩周後舉行的聯準會（Fed）利率決策會議會再度降息，是錯誤的。因為到那時官員們並不可能對新冠病毒對經濟前景的影響有更多了解。

聯準會因應新冠肺炎疫情變局，已經在3日緊急降息兩碼。

Bullard認為目前政策利率水準是適當的。參加3月例會時，不太可能會有更多不同的資訊。他說：「我不敢肯定你是不是該對3月會議抱有太多期望。」

Bullard支持聯準會3日的降息，他認為這是提前做出了本要在17日到18日的例行會議上做出的決定，不需要再進一步降息。

Bullard對公共衛生部門因應疫情有信心，他仍然預測今年包括第1季在內經濟將穩健成長。至於3月以後的下次會議前會否再降息，他不排除其可能性。