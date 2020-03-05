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洩漏美軍身分等機密資訊給男友 她若定罪可判無期徒刑

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國國防部一包商被控洩露現役美軍人員和其他人真實姓名在內的機密訊息，最高可能被判無期徒刑。新華社
美國國防部一包商被控洩露現役美軍人員和其他人真實姓名在內的機密訊息，最高可能被判無期徒刑。新華社

英國廣播公司報導，現年61歲的美國國防部特約人員瑪麗安．湯普森（Mariam Thompson）被控將包括現役美軍人員和其他人真實姓名在內的「高度敏感機密」資訊，傳給和黎巴嫩境內伊斯蘭好戰團體真主黨（Hezbollah）有關連的外國人，危及身分資料外洩者的生命安全。

美國官員稱，她的行為對國家安全造成威脅。湯普森2月27日在美軍一處海外基地遭聯邦調查局逮捕。

根據美國司法部4日的聲明，湯普森是國防部特約人員，擔任語言專家，擁有接觸最高機密的權限。

美國助理司法部長德莫斯（John Demers）說：「如果屬實，這種行為很可恥，特別是對美國軍方簽約包商而言。背叛國家和同事將受罰。」

聲明裡說，對湯普森的調查發現，她在國防部安全機密系統的網路活動出現「明顯變化」，包括非法查看「沒有理由查看的資訊」。她的住處2月19日遭搜查，發現床墊下藏有手寫的阿拉伯文字條，內含人名。

她被控與一名交往中的外國人分享這些機密訊息，明知對方的親戚為黎巴嫩政府工作。

湯普森4日首度出庭。如果定罪，她將面臨最高無期徒刑的重刑。

國防部 美軍 司法

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