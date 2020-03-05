洩漏美軍身分等機密資訊給男友 她若定罪可判無期徒刑

英國廣播公司報導，現年61歲的美國國防部特約人員瑪麗安．湯普森（Mariam Thompson）被控將包括現役美軍人員和其他人真實姓名在內的「高度敏感機密」資訊，傳給和黎巴嫩境內伊斯蘭好戰團體真主黨（Hezbollah）有關連的外國人，危及身分資料外洩者的生命安全。

美國官員稱，她的行為對國家安全造成威脅。湯普森2月27日在美軍一處海外基地遭聯邦調查局逮捕。

根據美國司法部4日的聲明，湯普森是國防部特約人員，擔任語言專家，擁有接觸最高機密的權限。

美國助理司法部長德莫斯（John Demers）說：「如果屬實，這種行為很可恥，特別是對美國軍方簽約包商而言。背叛國家和同事將受罰。」

聲明裡說，對湯普森的調查發現，她在國防部安全機密系統的網路活動出現「明顯變化」，包括非法查看「沒有理由查看的資訊」。她的住處2月19日遭搜查，發現床墊下藏有手寫的阿拉伯文字條，內含人名。

她被控與一名交往中的外國人分享這些機密訊息，明知對方的親戚為黎巴嫩政府工作。

湯普森4日首度出庭。如果定罪，她將面臨最高無期徒刑的重刑。