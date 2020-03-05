聯準會頒布壓力資金緩衝新規 簡化計算方法

美國聯準會（Fed）周三（4日）頒布「壓力資金緩衝」規定，為華爾街金融業者資金規定帶來一大指標性的變革。新規招來Fed理事Lael Brainard批評，認為將導致銀行減少該有的虧損保護準備。

聯準會在2008年金融危機之後建立一套壓力測試制度，要銀行遵行。另外又有一套金融危機後的資金法則，規範銀行業資金。彭博資訊指出，從那時開始，銀行業就在這兩不同的制度中困擾著究竟需要準備多少資金來做為緩衝。

彭博說，「壓力資金緩衝」規定為這兩個制度建立橋樑，減少了金融業者的負擔。新規結合兩者，增加一個每日資金需求的新緩衝。新緩衝的數額是以銀行在壓力測試情境下假設的虧損來計算。

Fed相信新規讓大銀行能有單一、前瞻和風險靈敏的資金結構。但是Fed理事Lael Brainard卻認為在現階段的經濟環境中，此一「輕率」舉動放鬆了對大銀行的資金要求，為他們開了綠燈，顯著降低大銀行的資金緩衝。

聯準會說，新規將在兩個月內生效，適用於2020年的壓力測試。