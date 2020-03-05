Fed褐皮書：美經濟溫和擴張 新冠疫情稍有影響

在新型冠情開始影響部分企業和引發金融市場不安之際，聯準會的調查顯示，美國經濟在今年頭幾周以緩和至溫和的速度成長。

聯準會4日發表褐皮書指出：「有跡象顯示，新冠疫情正對外出和觀光業產生不利影響。」這份報告是基於12個地區聯邦準備銀行截至2月24日收集到的資訊彙整而成。

報告指出，製造業活動呈現擴張，但「新冠疫情造成一些供應鏈延誤，有幾個區表示生產商擔心未來幾周會出現進一步中斷」。

報告顯示，在企業聘僱受限於勞動力市場吃緊的情況下，就業市場「以輕微至溫和的速度成長」。

報告表示：「一些企業，尤其是製造商，對與中國達成的第一階段貿易協議將降低產品價格感到樂觀，但也有一些公司仍面臨關稅困境，並擔心新冠疫情可能對價格產生的影響。」

芝加哥地區回報表示，疫情「目前為止幾乎沒有影響」，而費城和達拉斯則回報疫情帶來新的不確定性。里奇蒙聯邦準備銀行的報告指出，幾個港口取消海運的現象增多。