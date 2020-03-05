美元回升因就業數據佳　股市上漲打擊日圓匯率

美元兌一籃子主要貨幣4日收復失地，此前一天聯準會緊急降息2碼引發美元貶至至八周低點。

衡量美元兌一籃子六種主要貨幣走勢的美元指數4日上揚0.19%，報97.315。

日圓兌美元4日貶值0.4%，報107.53日圓兌1美元；歐元貶值0.33%，報1.1135美元兌1歐元。

Action Economics董事總經理Jonathan Coughtrey在報告中表示：「美元在落後歐元和其他一些主要貨幣一段時間後，已經回穩。」

周三公布的數據也帶動美元上揚，美國2月民間就業數增幅高於預期，顯示就業市場走強，但近期冠狀病毒疫情引發的經濟衰退憂慮升溫。

儘管如此，分析師對美元大幅反彈仍很猶豫。Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示：「聯準會降息空間仍大於其他主要央行，這代表美元的下滑空間較大一些。」

澳洲外匯服務提供商AxiCorp的首席市場策略師Stephen Innes表示：「歐洲央行有可能降息，導致歐元漲勢失去一些動能。」

歐元區貨幣市場預期，歐洲央行下周將存款利率下調10個基點的機率達90%。目前歐洲央行的存款利率為負0.50%。

加元兌美元4日走軟，因加拿大央行宣布將指標利率從1.75%調降至1.25%，並表示準備在必要時再次降息，以支撐經濟成長。