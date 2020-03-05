金價小跌因避險需求消退　OPEC+減產立場分歧令油價跌

國際原油期貨4日收盤下跌，因沙烏地阿拉伯和俄羅斯針對是否需要進

一步減產以抵消新冠疫情造成的需求下滑立場分歧；金價小幅收跌，因美元走強和市場冒險情緒強勁，限制金價上漲空間。

油價4日走跌

紐約原油期貨4日跌0.40美元，跌幅0.85%，收報每桶46.78美元；布蘭特原油期貨收跌0.73美元，跌幅1.4%，收報每桶51.13美元。

沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國組織（OPEC）成員國正嘗試說服盟國俄羅斯加入進一步大幅減產的行列，希望支撐油價。截至4日，含盟國在內的OPEC+幾位部長們組成的小組尚未就此達成一致。

OPEC+聯合部長級監督委員會第一天的會議以俄羅斯能源部長Alexander Novak離席而告終，因沙烏地敦促每天減產多達150萬桶，而俄羅斯則主張將產量維持在目前水準直到第2季末。OPEC+目前正實施每日210萬桶的減產措施。

合夥人John Kilduff表示：「OPEC會議破裂破壞石油價格的動力，需要減產才能讓價格穩定下來。」

金價小跌

紐約商交所黃金4月期貨4日收盤小跌0.1%，收每英兩1,643美元，跌幅自盤中的0.7%收斂。

U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示：「目前有很多人關注美國股市，黃金也在消化昨日在聯準會降息後的部分走勢。」

金價4日在漲跌之間波動，因為投資人風險胃納回升，削弱對黃金等避險資產的需求，並推動美國股市走高。此外，美元上漲也抑制了金屬的吸引力。

波動加劇的原因是，新冠疫情推升金價上周觸及2013年以來最高水準，但上周五遭到劇烈拋售，本周則因聯準會緊急降息而反彈。隨著美國民主黨總統初選選情變化，美股周三大漲，美元走堅，讓金價受到抑制。

RBC Wealth Management主管蓋洛表示：「「股市強勁，美元堅挺，令金價停止上漲。」